Le strade si imbiancano, ma non è neve: super grandinata a Mandello

"Impressionante". Con queste parole, o molto simili, i cittadini mandellesi e chi è transitato in paese intorno alle 15 di sabato hanno commentato l'intenso fenomeno atmosferico che ha colpito il Basso lago. La pioggia caduta copiosa nel corso del pomeriggio a un certo punto si è trasformata in grandine. Secondo i dati raccolti dal Centro meteo lombardo, a Mandello oggi sono caduti 15 millimetri complessivi di acqua.

I chicchi di ghiaccio, non grandissimi come dimensione, sono scesi però in maniera fitta dal cielo, tanto che in pochi minuti i prati si sono imbiancati proprio come se stesse nevicando. Ironia della sorte, l'allerta di queste ore era proprio per neve, caduta a quote relativamente basse in virtù del crollo delle temperature.

Tanti automobilisti hanno preferito fermarsi lungo le strade per aspettare che le condizioni meteo migliorassero prima di rimettersi in marcia. Nel video che vi mostriamo, ripreso da una nostra lettrice, si può osservare la zona del cimitero 'imbiancata' lungo via per Maggiana.