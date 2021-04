Meteo. Sul Lecchese torna il bel tempo, ma il clima è ancora fresco

Fine settimana all'insegna della variabilità sul Lecchese. Aria fredda in arrivo da Est tende infatti a stabilizzare l'atmosfera in Lombardia, garantendo giornate serene ma fresche. Da sabato, però, la temperatura è destinata a risalire leggermente, senza toccare tuttavia i livelli previsti dalle medie stagionali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.583 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.506 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.