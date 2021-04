Ancora neve in Valcava: una suggestiva domenica più invernale che primaverile

Nuovo abbassamento delle temperature nella giornata di oggi, domenica 11 aprile, e ancora una volta zero gradi con neve a Valcava. La nota località a 1.100 metri di altezza al confine tra le province di Lecco e Bergamo, nel territorio comunale di Torre De' Busi, si è svegliata coperta da una coltre bianca di alcuni centimetri. Uno scenario suggestivo, più invernale che primaverile e quindi abbastanza insolito per una giornata di metà aprile.

Anche se Valcava, va detto, non è insolita e situazioni meteo di questo tipo, talvolta anche spettacolari come nel caso del tramonto tra neve e nuvole dello scorso dicembre. Riportiamo il video che ci ha girato il nostro lettore Oliviero Bravi e le foto scattate da Michela Remondini del bar Sertur Valcava. Clicca invece qui per vedere la diretta di Angelo Brumana lungo le strade innevate della zona. Tutte le immagini sono state riprese questa mattina.