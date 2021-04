Weekend soleggiato sul Lecchese, in netto aumento le temperature

Weekend all'insegna della variabilità nel Lecchese. Sabato e domenica si alterneranno sole e nuvole, con prevalenza di cielo sereno. In forte aumento le temperature, con massime che dovrebbero superare i 20° C. Da lunedì, invece, il transito di correnti atlantiche dovrebbe determinare la possibilità di precipitazioni e rovesci.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.622 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.794 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.