La pioggia concede una tregua, ma il weekend sarà all'insegna del maltempo

Il weekend inizia all'insegna delle schiarite di venerdì, con un tempo variabile ma principalmente sereno, senza precipitazioni. La temperatura massima risalirà su valori estivi sino a 27° C. Si tratterà, però, di una tregua, perché già dalla giornata di sabato è atteso un peggioramento che porterà rovesci e temporali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.586 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata rapido rasserenamento, sono previsti 69 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.965 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.