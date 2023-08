È allerta ondate di caldo fino a venerdì: a Lecco oltre 36 gradi

Altri tre giorni di fuoco. Allarme per le ondate di calore anche a Lecco: da oggi, martedì, fino a venerdì dovremo fare i conti con temperature altissime, afa e notti tropicali.

Il ministero della Salute, nei suoi bollettini con i sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, ha emanato per oggi e per i prossimi due giorni un'allerta da bollino rosso per Milano. Il sito di Ats Brianza, nel suo consueto bollettino riguardante il caldo, etichetta questi quattro giorni a Lecco con "disagio forte".

Le previsioni di 3B Meteo indicano nel periodo fino al 24 agosto una temperatura massima costante di 36° C. Le percepite, nelle ore più umide del pomeriggio (tra le 17 e le 18), supereranno i 40° C.

I rilevamenti di oggi

Questi alcuni rilevamenti del pomeriggio di martedì 22 agosto (fonte Centro meteo lombardo), con diverse località oltre i 35° C.

Abbadia Lariana 35.4° C (ore 16.33)

Barzago 35.4 ° C (16.16)

Barzio 31.6° C (15.09)

Bevera di Sirtori 35.2° C (15.55)

Bonzeno di Bellano 34.2° C (16.31)

Cernusco Lombardone 36.1° C (15.31)

Cortenuova di Monticello 36.1° C (16.31)

Dervio 32.2° C (16.37)

Erve 32.3° C (15.45)

Galbiate 34.5° C (16.29)

Garlate 36.7° C (16.11)

Lecco Centro 36.2° C (16.06)

Lecco Germanedo 35.8° C (16.01)

Lecco San Giovanni 35.9° C (ore 16.32)

Lezzeno di Bellano 34.5° C (16.17)

Maggio di Cremeno 31.2° C (ore 15.48)

Maggio località Casere 31.5° C (ore 16.26)

Mandello del Lario 33.9° C (ore 15.56)

Monte Cornizzolo Rifugio Sec 27.1° C (ore 14.53)

Noceno di Vendrogno 31.0° C (ore 16.31)

Oggiono 35.3° C (ore 14.05)

Olginate 36.8° C (ore 16.34)

Oliveto Lario 32.4° C (ore 15.29)

Osnago 36.0° C (ore 16.22)

Perego 34.4° C (ore 15)

Perego loc. Galbusera Nera 34.4° C (ore 15)

Perledo località Cantone 34.6° C (ore 16.37)

Rovagnate 35.8° C (ore 16.25)

Santa Maria Hoè 36.1° C (ore 16.31)

Taceno 35.6° C (ore 16.14)

Valmadrera 35.7° C (ore 16.31)

Valvarrone loc. Vestreno 32.4° C (ore 14.46)