Piogge e temporali, nuove allerte meteo su Lecco e provincia

La Protezione civile della Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo a partire dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 ottobre, che riguarda l'intera regione e in particolare le province di Lecco, Como, Bergamo e Varese. Nel nostro territorio, soprattutto dalle 9 di domani, sarà tripla allerta: arancione per possibili dissesti idrogeologici, gialla per temporali forti e sempre gialla per consistenti piogge.

Le previsioni

"Per la restante parte della giornata di oggi 29/10 si attendono pioggia deboli sparse, localmente moderate, in serata tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio. Il limite neve sarà intorno a 2.200 metri circa. Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati" si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile lombarda.

"Per la giornata di domani 30/10 si prevendono invece condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Quota della neve prevista oltre i 2.400 metri circa. Si attendono in montagna, sotto i 1.500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 km/h. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 30/10 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata".

A Lecco le piogge più forti sono previste per lunedì sera

Come illustrato dagli esperti di 3Bmeteo, sono previste piogge consistenti dalle ore 18 alle 21 di oggi, mentre quella di domani, lunedì, sarà una giornata perturbata con nuovi rovesci diffusi, in particolare nel pomeriggio (precipitazioni moderate - 10,8 mm) e in serata (39,7 mm - precipitazioni forti).