L'anticiclone si indebolisce, in arrivo sul Lecchese nuvole e pioggia

Il clima stabile dei primi giorni dell'anno è destinato a scemare nelle prossime ore. L'anticiclone si sta gradualmente indebolendo regalando gli ultimi scampoli di stabilità; il primo lunedì del 2022 comincia con nebbie e foschie in pianura e aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Da martedì perturbazione con possibili precipitazioni. Le temperature sono in generale calo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.866 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 27 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.275 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)