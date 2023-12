L'inizio di dicembre è nel segno di nuvole, pioggia e freddo

L'inizio di dicembre è sotto il segno di una pioggia fine, quella che cadrà per tutta la giornata di venerdì, ma da lunedì si abbatterà sul nord Italia una corrente artica che porterà un notevole abbassamento delle temperature, destinate a stabilizzarsi sui valori del periodo. Lunedì in serata non è da escludere nevischio a bassa quota.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli sereni in serata, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.499 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 974 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)