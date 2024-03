Weekend di pioggia senza soste: nuova allerta per pericolo frane

La perturbazione che ha colpito il nord Italia nei giorni scorsi persisterà anche nei prossimi, riservando un weekend piuttosto freddo, umido e piovoso.

Regione Lombardia ha emesso l'allerta gialla per rischio idrogeologico in vigore dalle 18 del 1° marzo fin a prossimo aggiornamento. Allerta gialla anche per rischio valanghe.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 17 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.573 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 28 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.360 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)