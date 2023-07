L'anticiclone africano regna sovrano: sole e caldo afoso

L'anticiclone africano persiste sull'Italia e garantisce tempo stabile ma molto caldo. I prossimi giorni non saranno diversi dagli ultimi, con qualche possibilità di rovescio tra mercoledì e giovedì. Prosegue l'allerta afa nelle ore più calde. Le temperature sfioreranno i 35° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.558 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.539 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)