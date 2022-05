Fine settimana con temporali, poi il primo vero assaggio d'estate

Sta arrivando la prima ondata di caldo, ma nel weekend sono attesi temporali. Il cielo, da inizio settimana, sarà per buona parte dei prossimi giorni sgombro. Le temperature massime sfioreranno i 30° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.455 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.550 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)