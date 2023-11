Sole e temperature gradevoli: settimana di bel tempo sul Lecchese

Qualche annuvolamento nei prossimi giorni, ma nel complesso il tempo resta gradevole per il periodo. A Lecco oggi giornata variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Le temperature sono in aumento.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 3.390 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.271 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

(in collaborazione con 3B Meteo)