Magnifico weekend sereno, ma il caldo africano è dietro l'angolo

Il caldo africano torna a pungere dopo la tregua delle ultime ore seguita ai temporali dei giorni scorsi. Ma il weekend sarà ancora gradevole, con sole e temperature che si aggireranno intorno ai 30° C, destinate ad aumentare (con relativa afa) nel corso della settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.585 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.457 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)