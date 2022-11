Pioggia, nuvole e freddo: dalla lunga estate all'inverno in un attimo

L'autunno ora fa sul serio. Anzi, sono scampoli di inverno con un calo delle temperature piuttosto sensibilie. Oggi, lunedì, fenomeni diffusi tra notte e mattino su tutta la regione, generalmente di debole intensità. Accumuli lievemente più consistenti sui settori alpini. Nevicate a partire dai 1.300-1.400 metri di quota. Migliora nella seconda parte della giornata con ampie schiarite, specie in pianura.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 10 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.076 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.216 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)