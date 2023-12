Allerta vento forte e caldo "anomalo" a dieci giorni dal Natale

Bel tempo sul Lecchese, con vento forte e temperature in rialzo: nei prossimi giorni arriveranno a sfiorare i 15° C. Per tutto il giorno è in vigore un'allerta di colore giallo per quanto riguarda il vento forte: il bollettino diramato dalla protezione civile regionale sarà in vigore fino alle 00.00 di sabato 16 dicembre.

La sintesi meteo di oggi, venerdì

Per la giornata di oggi, 15/12, previsto tempo stabile, con assenza di precipitazioni e possibile nebbia in pianura. Venti moderati settentrionali su Alpi, Prealpi ed alta pianura occidentale mentre altrove prevalentemente deboli occidentali: rinforzi di foehn fino al primo pomeriggio, poi in graduale attenuazione in quota, in esaurimento in valle. Nel dettaglio, attese forti raffiche di foehn soprattutto alle quote al di sopra degli 800-1.000 metri e, a quote inferiori, coinvolgimento persistente e diffuso in particolare su Valchiavenna e sui settori settentrionali della zona "Lario e Prealpi Occidentali", altrove invece con durata variabile e distribuzione spaziale irregolare. Zero termico variabile tra 1.200 e 1.800 metri, con valori più bassi sui settori orientali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 2.599 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco dopodomenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 3.181 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

