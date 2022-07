Nella morsa dell'afa: nuova ondata di caldo sul Lecchese

Nella morsa del caldo africano. Sarà una settimana rovente la prossima, a partire da oggi, venerdì 15 luglio. Le previsioni attuali suggeriscono un allentamento dell'afa solo dal prossimo weekend, mentre questo sarà caratterizzato dalla nuova ondata di calore, con temperature intorno ai 35-36° C e alti tassi di umidità.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.338 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.471 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)