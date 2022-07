L'anticiclone africano resiste: altra settimana rovente sul Lecchese

Non accenna a placarsi l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo l'Italia. L'anticiclone africano continua a stazionare sul bacino mediterraneo, favorendo l'alta pressione e temperature alte, molto sopra media, sia le massime (che nei prossimi giorni arriveranno anche a 36-37° C) sia le minime (che non scenderanno sotto i 25° C).

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.728 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36° C, la minima di 25° C, lo zero termico si attesterà a 4.543 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)