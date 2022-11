Dopo la pioggia torna il sole: weekend sereno e mite sul Lecchese

Dopo le piogge della notte scorsa, il tempo è destinato a migliorare nelle prossime ore, per regalare un weekend all'insegna del sole e di qualche annuvolamento. Le giornate di sabato e domenica saranno tuttavia godibili anche dal punto di vista delle temperature, con un lieve rialzo termico che porterà massime intorno ai 15° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.848 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.635 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)