L'estate entra nel vivo: sole e caldo afoso sul Lecchese

L'estate entra nel vivo. Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Le temperature massime sono in aumento e sfioreranno i 32-33° C, con possibili allerte per afa.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.309 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.482 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)