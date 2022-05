Il caldo non molla: weekend nella morsa dell'afa anche nel Lecchese

Prosegue l'ondata di gran caldo che, abbattutasi sul nord Italia, non ha risparmiato il Lecchese. Il weekend alle porte sarà caratterizzato dal sole e dal bel tempo, ma anche da temperature massime molto alte, che domenica, la giornata più calda, potrebbero arrivare a sfiorare i 33-34° C.

Da inizio della prossima settimana sono invece attesi temporali e rovesci che porteranno un calo termico e valori più in linea con la stagione primaverile.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.838 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.001 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3b Meteo)