Previsioni del tempo: ennesimo weekend sereno sul Lecchese

Prosegue il bel tempo sul Lecchese. Anche il weekend sarà all'insegna di un sole splendente, come accaduto nelle ultime settimane, ma durante le ore diurne le temperature saranno leggermente più fredde.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.933 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.750 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.