Sul Lecchese splende il sole: fine gennaio con temperature miti

Inizo settimana soleggiato e rigido, ma da martedì la situazione è destinata a migliorare dal punto di vista delle temperature, tuttavia decisamente anomale per il periodo. Le massime si stabilizzeranno infatti intorno ai 15° C. Il periodo caratterizzato dall'alta pressione dovrebbe perdurare sino a fine gennaio.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 2.016 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 3.299 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)