Il Natale porta sul Lecchese nuvole e deboli precipitazioni

Natale con la pioggia. Non è il titolo di un cinepanettone ma la condizione meteo che caratterizzerà i prossimi giorni. Già da oggi, antivigilia, si assisterà a un aumento della nuvolosità per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che porterà deboli precipitazioni tra Natale e (in particolare) Santo Stefano. Le temperature, in lieve calo, sono destinate a risalire subito dopo il periodo di festività.

Le previsioni per la Vigilia

A Lecco il 24 dicembre cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.657 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per Natale

A Lecco il 25 dicembre giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.753 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per Santo Stefano

A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.571 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

