Il meteo regala stabilità: spettacolare weekend caldo e soleggiato

Rientrata, per fortuna senza avere lasciato segni tangibili, l'ennesima allerta maltempo di giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Le temperature sono scese di qualche grado ma sono destinate a risalire a inizio della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.526 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.330 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)