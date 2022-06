Allerta per nuovi temporali, ma il weekend sarà fresco e sereno

Nuovi temporali in arrivo sulla Lombardia, è allerta meteo. La sala operativa regionale di Protezione civile ha infatti diramato un bollettino di criticità ordinaria (colore giallo) per temporali forti e rischio idrogeologico che durerà fino alla prossima mezzanotte (le 00 del 25 giugno). Nel weekend si prospettano invece giornate serene o poco nuvolose, con temperature più fresche rispetto al periodo.

La situazione meteorologica

Per la giornata di venerdì 24/06 le precipitazioni, a carattere di rovescio e locale temporale, insisteranno già nella notte sui settori di Nordovest e in forma più debole sulle zone alpine e prealpine adiacenti, quindi si estenderanno nel corso della mattinata a tutto il comparto alpino e prealpino. Nel pomeriggio i fenomeni andranno incontro a progressiva intensificazione, con temporali diffusi anche di moderata o localmente forte intensità, con interessamento anche dei settori di pianura. L'attività convettiva e temporalesca insisterà anche nelle prime ore serali, per poi attenuarsi gradualmente tra la tarda serata e le prime ore della notte di sabato. Le maggiori precipitazioni sono attese nelle ore pomeridiane in corrispondenza dell'intensificarsi dei fenomeni, localmente saranno possibili anche nelle altre zone in concomitanza con l'intensa attività convettiva.

(dal bollettino di Regione Lombardia)

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.716 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.081 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.