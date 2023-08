Addio al caldo opprimente: nel weekend temporali e brusco calo termico

Addio al caldo afoso e opprimente da che da due settimane attanaglia quasi tutta l'Italia e anche il Lecchese. Oggi, venerdì 25 agosto, ultima giornata con temperature intorno ai 35° C (con elevato tasso di umidità ad aumentare la percepita). Da sabato, infatti, si assisterà al progressivo avanzare di una circolazione depressionaria responsabile di precipitazioni diffuse, spesso di carattere temporalesco, e di un calo termico che si farà marcato nella giornata di domenica.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 12 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.114 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 19 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.837 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)