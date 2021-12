Dopo le feste arrivano nuvole e pioggia sul Lecchese

Fine di dicembre all'insegna delle nuvole. Una nuova, rapida perturbazione è in transito sulla Lombardia, e porterà tempo instabile con possibiltà di deboli precipitazioni per l'inizio settimana, in particolare nelle ore del tardo pomeriggio e della sera. Temperature in risalita soprattutto giovedì, quando soffieranno caldi venti di favonio.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 2.108 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.634 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)