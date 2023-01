Rimonta dell'alta pressione, sul Lecchese torna a splendere il sole

Venerdì sarà una giornata caratterizzata da una nuvolosità marcata, senza precipitazioni ma fredda e umida. Aperture solo dalla serata, con il ritorno dell'alta pressione che dovrebbe garantire un inizio settimana soleggiato. Le temperature sono destinate a salire in maniera marcata, anche sopra i 10° C, in barba ai "Giorni della merla".

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 676 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 314 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)