L'anticiclone africano regna sull'autunno: ecco un weekend "estivo"

L'autunno non vuole ancora entrare nel vivo. L'ultimo weekend di ottobre sarà infatti caratterizzato dalla stabilità garantita dall'anticiclone africano, che regalerà giornate splendide dal punto di vista meteorologico, con cieli sereni, sole e temperature addirittura estive (massime fino a 25° C).

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.734 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.601 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)