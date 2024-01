Ecco i 'Giorni della merla': soleggiati, ma non troppo freddi

Prosegue il periodo di stabilità meteo grazie a un campo di alta pressione che negli ultimi giorni ha regalato sole e temperature ben oltre le medie stagionali. Anche l'inizio settimana avrà caratteristiche simili, ma con un calo termico più consono alla stagione invernale. Sono i cosiddetti 'Giorni della merla', tuttavia non più freddi come vuole la tradizione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 2.950 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 2.637 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)