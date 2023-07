Deboli piogge alternate a schiarite: inizio settimana variabile sul Lecchese

Inizio settimana all'insegna dell'estrema variabilità meteorologica, che dopo avere risparmiato il weekend sembra inevitabile nei prossimi giorni. Lunedì infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Una condizione destinata a perdurare in settimana.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.608 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.488 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazionbe con 3B Meteo)