Le nuvole si diradano: a Capodanno torna a splendere il sole

Weekend soleggiato sul Lecchese. Da venerdì infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Tra sabato e Capodanno però tornerà a brillare il sole. Temperature massime in rialzo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.893 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 3.075 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)