Weekend segnato da nuvole, piogge e schiarite

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Venerdì sarà caratterizzato dal brutto tempo; miglioramenti tra sabato e domenica ma sempre con un'alternanza di sole e nuvole.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.551 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.568 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)