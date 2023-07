Sole, nuvole e rovesci: inizio settimana variabile sul Lecchese

Inizio settimana variabile sul Lecchese, con temporali ad alternarsi al bel tempo. A Lecco oggi, lunedì, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. Matyedì e mercoledì saranno caratterizzate da ulteriore instabilità.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.910 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledìcieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.382 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)