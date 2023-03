Torna il sereno: sul Lecchese il primo vero weekend di primavera

La bassa pressione continua ad abbracciare l'intera regione: nella giornata di venerdì cielo molto nuvoloso con deboli piogge. Schiarite dalla serata. Il weekend si annuncia soleggiato con temperature in netto rialzo; le massime sfioreranno i 20 gradi.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.009 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.5 mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.971 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)