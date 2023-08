Nuovi temporali sul Lecchese, ma il sole accompagnerà il weekend

Prosegue l'allerta meteo sul Lecchese, che durerà sino al pomeriggio di venerdì. Dopo i violenti eventi meteo abbattutisi sul nostro territorio nella giornata di giovedì, sono attesi nuovi fenomeni temporaleschi, tuttavia più contenuti. Gradevole invece il weekend alle porte, con sole e temperature massime attorno ai 27° C. La raggiunta situazione di stabilità si consoliderà nei giorni a venire.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.446 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 2.978 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)