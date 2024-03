Il sole si fa desiderare: inizio settimana ancora tra nuvole e pioggia

Sarà un inizio settimana ancora una volta perturbato con alternanza di deboli piogge e schiarite. Rasserenamenti solo nella giornata di lunedì, ma da martedì l'aria umida porterà un nuovo peggioramento con precipitazioni sul Lecchese.

Regione Lombardia domenica sera ha confermato le allerte di colore giallo criticità ordinaria per rischio idrogeologico e rischio valanghe in montagna fino al prossimo aggiornamento. Le temperature massime sono destinate ad abbassarsi nei prossimi giorni.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 2.051 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 14 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.401 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

(In collaborazione con 3bmeteo)