Svolta invernale: in arrivo nuvole e giornate più fredde

Addio all'anticipo di primavera. Nei prossimi giorni infiltrazioni umide raggiungeranno la regione determinando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, senza precipitazioni ma con un calo termico che riporterà le massime su valori più consoni alla stagione invernale.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.795 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.277 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)