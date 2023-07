L'alta pressione garantisce cielo sereno e alte temperature

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Il weekend sarà gradevole dal punto di vista meteorologico, le temperature sono in rialzo e nel corso della prossima settimana l'anticiclone africano alzerà l'allerta afa.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.844 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.486 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)