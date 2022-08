Caldo africano alle spalle: inizio settimana all'insegna della variabilità

Alle spalle i temporali degli ultimi due giorni, che hanno prodotto come effetto il calo delle temperature, si prospetta un inizio settimana variabile. Oggi, lunedì, previste ampie schiarite con un clima tipicamente estivo ma molto più gradevole dei giorni scorsi. Nel prosieguo della settimana il calo termico sarà più sensibile.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.197 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. È previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.130 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)