L'anticiclone delle Azzorre porta in regalo un magnifico weekend estivo

Durerà poco la tregua concessa dal caldo, ma garantirà un weekend magnifico con cielo sereno, sole e temperature massime che si attesteranno poco oltre i 30° C, con un clima asciutto. Da metà della prossima settimana il ritorno dell'anticiclone africano riporterà la colonnina di mercurio su valori decisamente più alti, con allerta afa.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.177 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.079 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)