Attenzione massima: attesa sul Lecchese pioggia abbondante

Arriva la pioggia. E come spesso avviene dopo un periodo piuttosto lungo di clima asciutto, lo farà in maniera abbondante. Sul Lecchese vige infatti un'allerta meteorologica di colore giallo (criticità ordinaria) dalle ore 6 di questa mattina fino a prossimo aggiornamento.

La sintesi meteo

Un'ampia area depressionaria atlantica, in progressiva traslazione verso Est e in approfondimento sulla Penisola Iberica determina correnti instabili umide dai quadranti Sud-occidentali. Ciò ha favorito precipitazioni deboli diffuse nel corso della notte sui settori alpini e prealpini della Regione, in estensione anche alla fascia di pianura e Appennino dal mattino del 09/02.

Le piogge saranno persistenti per tutta la giornata di oggi e in intensificazione ovunque dalla tarda mattinata: da moderate a localmente forti sui settori montani con la parte più intensa sulla fascia prealpina, in particolare sui settori orobici dove le cumulate potranno superare localmente gli 80 mm/24 ore; precipitazioni invece deboli sulla parte di bassa pianura. La fase acuta è prevista nella fascia oraria tra le 6.00 e le 18.00, ovvero nelle ore centrali della giornata quando le piogge saranno più intense. Quota neve indicativamente a partire da quota 1.300-1.500 metri al mattino, in calo dal tardo pomeriggio attorno a 1.200 metri o localmente anche a quote lievemente inferiori in concomitanza con una lieve flessione della quota dello zero termico.

Ventilazione in rinforzo da Sud nelle prime ore del 09/02 sulla fascia alpina e Appennino, con raffiche possibili attorno a 70 km/h alle quote più elevate oltre 1.000-1.500 metri al mattino, in lieve indebolimento dal pomeriggio sebbene si manterranno moderati. Ventilazione a tratti moderata anche sui rilievi prealpini. In pianura invece atteso rinforzo di vento da Est sin dal primo mattino e persistente fino a sera, in particolare sui settori occidentali

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 50 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.671 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.695 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.