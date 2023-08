L'anticiclone africano segna la settimana di Ferragosto: nella morsa dell'afa

L'alta pressione insiste sul nord Italia, regalando bel tempo ma anche la tipica afa d'agosto, con temperature massime intorno ai 35° C. Sarà così per l''intera settumana. Cessata, senza eventi rilevanti, l'allerta meteo per temporali scattata nel tardo pomeriggio di domenica.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.368 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34° C, la minima di 24 °C, lo zero termico si attesterà a 4.210 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)