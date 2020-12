Perturbazione in transito: sul Lecchese tornano nuvole e pioggia

Situazione meteorologica in continua evoluzione in queste ore. Se fino allo scorso weekend era prevista variabilità per i giorni a venire, tra oggi e domani è attesa la pioggia, con una perturbazione - favorita dall'irruzione di correnti più fredde da nord - che abbasserà la quota neve; imbiancate potrebbero verificarsi anche a bassa quota. Peggioramento previsto con l'approssimarsi del weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3.1 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6.5° C, la minima di 3.1° C, lo zero termico si attesterà a 1.048 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 6.2 millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 703 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.