Settimana all'insegna della variabilità, temperature in calo

L'autunno continua a far sentire la propria presenza a livello meteorologico, ma la settimana che è alle porte alternerà momenti di sole a precipitazioni.

Lunedì e martedì porteranno il ritorno della stabilità e di cielo sereno sul Lecchese, con qualche velatura. Da metà settimana, fra mercoledì e giovedì, previsto l'arrivo di una perturbazione che porterà pioggia abbondante nella giornata di giovedì. Con l'approssimarsi del prossimo weekend, invece, la situazione dovrebbe migliorare con cielo variabile o poco nuvoloso.

Le temperature continuano a calare: massime intorno ai 15° C, con un picco di 10-11° C nella giornata di giovedì, mentre le minime sono destinate a stabilizzarsi sui 7-8° C.

La previsione per lunedì 12 ottobre 2020

A Lecco domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1.935 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.