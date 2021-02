Sul Lecchese cielo sereno e rialzo della temperatura: sono prove di Primavera

Si prospetta bel tempo sul Lecchese grazie a un progressivo aumento dell'alta pressione, con qualche possibilità di pioggia solo a metà settimana, ma con temperature finalmente in risalita dopo giorni di grande freddo. Il rialzo termico, fino alla prossima settimana, potrebbe attestarsi anche attorno ai 15° C di differenza rispetto a oggi, con un immediato passaggio a temperature primaverili.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 2.462 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.346 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.