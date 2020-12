Perturbazione in arrivo sul Lecchese: weekend con nuvole e pioggia

Una giornata prevalentemente variabile, quella di venerdì, farà da preludio a un weekend di brutto tempo, con un'area di bassa pressione in transito anche sul Lecchese che porterà precipitazioni, seppure di modesta entità. La prossima settimana proseguirà all'insegna della nuvolosità e di possibili, sporadiche schiarite. Le temperature rimarranno sopra media almeno fino a metà settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, sono previsti 1.1 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 6 °C, lo zero termico si attesterà a 1.768 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.950 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.