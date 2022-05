Brutto tempo alle spalle, la settimana inizia con sole e caldo

Miglioramento meteorologico in corso sul Nord Italia. Le ultime locali e deboli precipitazioni sono in programma nella giornata di lunedì, ma da martedì il sole farà capolino in pianta stabile almeno sino a metà settimana. Le temperature sono in deciso rialzo già dalle scorse ore e sfioreranno i 30° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.055 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.437 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)