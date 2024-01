Weekend invernale con freddo e sole splendente

Nubi in progressivo aumento sul Lecchese con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3 mm di pioggia nelle prossime ore. Sabato e domenica le previsioni indicano bel tempo, con temperature minime molto rigide. Un deciso rialzo termico si avrà nel corso della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 833 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1.968 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)